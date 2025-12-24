Выставка «Саврасов и тишина» открылась в Подмосковье

В «Новом Иерусалиме» в подмосковной Истре заработала выставка «Саврасов и тишина». Подробности о масштабной экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Открытие выставки приурочено к 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова. В экспозиции представлено 66 работ, в том числе 35 картин Саврасова. Также представлены произведения других мастеров XIX–XXI веков и современности.

«Многие произведения объединяет созерцательность, экзистенциальность. В бешеном ритме жизни иногда хочется остановиться, замереть, посмотреть вокруг и вдохновиться. Именно для этого подходит наша выставка», — отметила гендиректор музея Анна Антипенко.

К выставке подготовлена параллельная программа, включающая арт-медиации, лекции, музыкальный цикл.

Возрастное ограничение 0+

