Выставка традиционных японских кукол пройдет в Мытищах
Фото: [Мытищинская галерея искусств]
Выставку традиционных японских кукол «Японская традиционная игрушка. Кокэси, дарума, нинге и другие…» можно будет посетить в Мытищах с конца месяца. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Экспозиция будет представлена с 23 января в Мытищинской галерее искусств. Экспонаты предоставил частный коллекционер Александр Михайлов. Посетители смогут увидеть и традиционные игрушки со всех уголков Японии, и произведения, созданные современными мастерами.
Также на выставке представят кимоно, изображения персонажей пьес, различные свитки и фигурки.
Возрастное ограничение 0+
