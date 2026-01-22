Выставка традиционных японских кукол пройдет в Мытищах

Выставку традиционных японских кукол «Японская традиционная игрушка. Кокэси, дарума, нинге и другие…» можно будет посетить в Мытищах с конца месяца. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция будет представлена с 23 января в Мытищинской галерее искусств. Экспонаты предоставил частный коллекционер Александр Михайлов. Посетители смогут увидеть и традиционные игрушки со всех уголков Японии, и произведения, созданные современными мастерами.

Также на выставке представят кимоно, изображения персонажей пьес, различные свитки и фигурки.

Возрастное ограничение 0+

