Выставки, экскурсии и спектакли пройдут в Подольске ко Дню Победы

Глава Подольска Григорий Артамонов провел с коллегами рабочую встречу, в рамках которой обсуждалась подготовка к празднованию Дня Победы. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В ходе празднования 9 Мая в округе будут проходить выставки, экскурсии, турниры, спектакли, концерты и патриотические часы.

К примеру, в Подольском выставочном зале уже открыта экспозиция «Война и мир». В ней представлено порядка 100 работ. До конца месяца будут открыты еще четыре уличные фотовыставки «Вехи героев. Подольчане в годы Великой Отечественной войны».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе были подготовлены четыре масштабных выставочных проекта.