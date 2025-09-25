Выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпухове посетили более 30 тыс. человек

Выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая проходит в Серпуховском историко-художественном музее, посетили более 30 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители могут увидеть свыше 70 работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана и других известных мастеров. Экспозиция разделена на два раздела. Первый знакомит с академической школой XIX века, а второй — с художественным течением первой трети XX века и советского периода.

Также на выставке используются мультимедийные технологии и ольфакторное сопровождение, создана интерактивная зона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Истре начала работу выставка «Свет между мирами».