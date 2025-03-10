За два месяца в Подмосковье устранили нарушения по самовольно занятым территориям на 742 участках

В Подмосковье с начала 2025 года нарушения по самовольно занятым территориям устранили на 742 земельных участках. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, в этом году планируется увеличить показатель устранения подобных нарушений на 10%, устранив самозахват более чем на 6,7 тыс. участков.

«Отмечу, что наша цель — не наказать, а предоставить гражданам возможность устранить нарушения земельного законодательства на начальном этапе проверочных мероприятий», — сказал министр.

Он добавил, что с начала года в муниципальные бюджеты в результате перераспределения участков поступило 26 млн руб.

Больше всего нарушений устранили в Подольске, Богородском округе и Дмитрове — на 160, 100 и 52 земельных участках соответственно.

По итогам 2024 года в регионе устранили самозахват на 4,7 тыс. участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение об устранении незаконных нестационарных торговых объектов.