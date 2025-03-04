За два зимних месяца подмосковная Система-112 приняла порядка 2 млн обращений
Около 2 млн вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья за два месяца
Фото: [Система-112 МО]
В подмосковную Систему-112 за два зимних месяца 2025 года поступило около 2 млн вызовов. Как отметили в пресс-службе системы, каждый сезон приносит свои особенности в обращениях жителей.
Так, в холодное время года в связи с ростом числа простудных заболеваний жители чаще вызывают медиков — на такие обращения приходится более 75% вызовов.
Также зимой поступает большое количество звонков в связи с дорожными авариями. В таких случаях операторы системы сразу вызывают на место медиков, полицейских и спасателей. Кроме того, нередко поступают обращения от людей, которые заблудились в лесу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей региона с профессиональным праздником. Он рассказал, что в области работают 19 тыс. таких специалистов.