За майские праздники с территорий округов Подмосковья вывезли около 2 млн кубометров мусора

За период майских праздников регоператоры в Подмосковье вывезли с территорий округов около 2 млн кубометров мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во время длинных выходных регоператоры работали в усиленном режиме. На линию было выведено свыше 1,1 тыс. единиц спецтехники. Кроме того, дополнительно было установлено около 4 тыс. контейнеров.

За работой регоператоров в Подмосковье следят с помощью новой цифровой системы. В ней отражены все заявки жителей с указанием конкретных дат. Система позволяет в режиме реального времени мониторить территории, где отмечаются задержки вывоза мусора, и держать на контроле качество выполненных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги «Месяца чистоты» в области.