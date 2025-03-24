За неделю из аварийных домов Подмосковья переселили более 200 человек

В Подмосковье за прошедшую неделю расселили 94 жилых помещения, признанных аварийными. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Общая площадь расселенного за указанный период аварийного жилфонда составила более 38 тыс. кв. м. Всего были расселены 222 человека в 18 округах. Им выплатили выкупную стоимость или предоставили новые квартиры.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не снижать темпы расселения аварийного жилья в регионе. Он отметил, что в этом году в области начнут расселять дома, признанные аварийными до 2024 года.