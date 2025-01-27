За прошлую неделю в подмосковную Службу помощи при ДТП обратились участники 2,6 тыс. аварий

За неделю в Службу помощи при ДТП Подмосковья обратились участники 2,6 тыс. аварий без пострадавших. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сотрудники центров проконсультировали свыше 5,5 тыс. водителей.

Очно аварии помогли оформить участникам 1,1 тыс. ДТП. Участники 505 аварий проконсультировались по телефону и в соответствии с инструкциями специалистов службы оформили «Европротоколы».

По телефону в Службу помощи при ДТП можно обратиться круглосуточно. Очную помощь можно получить в центрах, которые открыты с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском округе досрочно открыли движение по путепроводу возле станции «Быково».