За три квартала 2025 года в Подмосковье ввели свыше 137 тыс. кв. м новых торговых площадей
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье за три квартала текущего года ввели свыше 137,6 тыс. кв. м новых торговых площадей. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лидерами по объемам ввода торговых площадей с января стали Балашиха, Истра и Домодедово. В этих округах ввели 26,7 тыс. кв. м, 18,4 тыс. кв. м и 13,9 тыс. кв. м площадей соответственно.
К примеру, в Балашихе построили крупный торговый центр, площадь которого составляет 21,7 тыс. кв. м, а в Истре открыли семь магазинов сети «Пятерочка» площадью 4,1 тыс. кв. м.
В открывшихся торговых точках региона с начала года создали свыше 400 рабочих мест.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по демонтажу несанкционированных киосков и ларьков.