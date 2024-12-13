Заброшенное нежилое строение снесли в Орехово-Зуеве

В городе Орехово-Зуево, на улице Вокзальная снесли заброшенное одноэтажное строение нежилого назначения, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Строение располагалось в непосредственной близости от железнодорожной станции Орехово-Зуево, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Объект включили в перечень для ликвидации с последующим сносом. По его словам, демонтаж провели сотрудники ОАО «РЖД», он прошел осенью. Теперь территорию уже освободили от застройки и расчистили от строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.