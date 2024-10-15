Захламление подвалов устранили более чем в ста многоквартирных домах Подмосковья

С начала 2024 года сотрудники коммунальных служб Подмосковья ликвидировали захламление подвалов более чем в 120 многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что управляющие компании обязаны ликвидировать захламление в этих помещениях, потому что это нарушает правила содержания домов и создает угрозу безопасности жильцов. Специалисты также должны на регулярной основе проверять состояние подвалов, выявлять загроможденные участки и принимать меры по их очистке. В случае обнаружения захламления нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.