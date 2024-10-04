Заключительный этап детского фестиваля «Чемпионат победителей» пройдет в Подмосковье

В подмосковном Домодедово 20 октября пройдет заключительный этап II Всероссийского детского благотворительного футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей», он состоится на территории крытого манежа «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен», передает РИАМО.

В соревнованиях примут участие воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Почетными гостями станут легенды отечественного футбола, среди них — Олег Романцев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой и другие.

Мероприятие пройдет при поддержке РФС и проекта«Спорт — норма жизни» АНО «Национальные Приоритеты», впервые его провели в ноябре 2023 года. Благотворительный футбольный праздник уже прошел в Саранске, Омске, Тамбове, Туле, Воронеже, Костроме, Смоленске, Ярославле и Владимире.

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