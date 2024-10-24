Закон о поддержке детей погибших участников СВО приняли в Подмосковье
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Депутаты Московской областной думы приняли закон, который предполагает ежегодные выплаты на каждого ребенка-школьника погибших участников специальной военной операции, в ходе 95-го заседания. Об этом сообщает РИАМО.
Размер выплаты составит 10 тысяч рублей, она станет дополнительной мерой поддержки семей погибших участников СВО.
«Наши герои, жертвуя своими жизнями, в трудную для страны минуту встали на защиту ее интересов и сограждан, выполнили свой воинский долг. Мы в свою очередь должны сделать все для того, чтобы их семьи ни в чем не нуждались», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что такую задачу поставил президент России Владимир Путин. По словам Брынцалова, работу по поддержке семей военных в регионе будут продолжать.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.