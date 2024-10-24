Закон о поддержке детей погибших участников СВО приняли в Подмосковье

«Наши герои, жертвуя своими жизнями, в трудную для страны минуту встали на защиту ее интересов и сограждан, выполнили свой воинский долг. Мы в свою очередь должны сделать все для того, чтобы их семьи ни в чем не нуждались», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.