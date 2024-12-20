Закрытие трудового семестра регионального отделения Российских студотрядов состоялось в Подмосковье

Торжественная церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов прошла в Доме Правительства Московской области под лозунгом «Поколение.Традиции.Время», в мероприятии приняли участие более 400 активистов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В ходе встречи участники обсудили итоги годы, лучшим студотрядам и штабам отрядов образовательных организаций вручили награды. В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается более 5 тыс. активистов студотрядов, большинство которых были трудоустроены. Они работали в сервисном, строительном, педагогическом и других направлениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.