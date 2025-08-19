Замену более 10 км инженерных сетей проведут в Балашихе к следующему году

В Балашихе к следующему году планируется заменить более 10 км инженерных сетей. В округе активно готовятся к осенне-зимнему периоду. В центре внимания — котельные.

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов и член фракции «Единая Россия» муниципального Совета депутатов Андрей Холод проверили ход работ на котельной №1-1. Здесь близится к завершению перекладка теплосети протяженностью 1,6 км. Закончить работы планируется к 1 сентября.

В округе разработали и утвердили схему развития теплосетей до 2042 года. До 2026 года проведут замену 14 км и реконструкцию двух котельных.

Сейчас в Балашихе в рамках Народной программы «Единой России» модернизируют инженерные сети. В Янтарном и Изумрудном меняют 940 м. Кроме того, будет модернизировано оборудование котельных в микрорайонах Керамик и Балашиха-3.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к отопительному периоду завершится 15 сентября.