Замену лифтов провели в 134 домах Подмосковья с начала 2025 года
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье с января этого года провели замену лифтов в 134 МКД. Об этом говорится в сообщении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Больше всего лифтов заменили в Королеве — 35 объектов в 15 домах. В Подольске обновили 22 лифта в восьми МКД, в Балашихе — 20 лифтов также в восьми домах.
В общей сложности в этом году в регионе заменят 415 лифтов в 146 МКД.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году в регионе будет отремонтировано свыше 1,8 тыс. подъездов.