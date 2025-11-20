Замену лифтов провели в 134 домах Подмосковья с начала 2025 года

В Подмосковье с января этого года провели замену лифтов в 134 МКД. Об этом говорится в сообщении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Больше всего лифтов заменили в Королеве — 35 объектов в 15 домах. В Подольске обновили 22 лифта в восьми МКД, в Балашихе — 20 лифтов также в восьми домах.

В общей сложности в этом году в регионе заменят 415 лифтов в 146 МКД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году в регионе будет отремонтировано свыше 1,8 тыс. подъездов.