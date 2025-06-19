Замглавы Подольска Игорь Семенов проверил содержание территорий в деревне Федюково

Заместитель главы Подольска Игорь Семенов проверил содержание территорий в деревне Федюково. В обходе также приняли участие представитель территориального отдела, руководитель Стрелковского пункта полиции, дружинники.

Держать на контроле чистоту и порядок во дворах в Подмосковье помогает ИИ, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках обхода к Семенову обратились местные жители. Они призвали усилить контроль за общественными территориями, где собираются асоциальные компании. Замглавы дал поручение усилить патрулирование сотрудниками полиции и народными дружинниками.

Семенов также осмотрел строящиеся детские площадки. В деревне обустраивают две площадки. Их оборудуют видеонаблюдением.

Все выявленные недочеты взяли в работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области для контроля чистоты установили 66 тыс. камер с ИИ.