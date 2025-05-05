Замглавы Подольска Игорь Семенов вручил ветерану Дмитрию Волкову знак почетного гражданина округа
Ветеран Дмитрий Волков стал почетным гражданином Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
Замглавы Подольска Игорь Семенов в преддверии 9 Мая вручил ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Волкову знак почетного гражданина городского округа.
Ветерана также поздравили росгвардейцы, юнармейцы и юные курсанты. Ребята подарили Дмитрию Николаевичу памятную открытку. Кроме того, ветерану вручили наручные часы и подарки от партии «Единая Россия».
«Ребята, мальчики, я вам скажу: не бойтесь служить в армии! Свою Родину надо любить и уважать, тогда и защищать ее будет не страшно», — заявил ветеран.
Ранее сообщалось, что сенатор РФ от Подмосковья Александр Двойных навестил в Подольске ветерана Анну Нургалиеву и поздравил ее с приближающимся 9 Мая.