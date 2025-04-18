Замглавы Подольска Михаил Саруханов проверил содержание территорий в поселке Александровка

Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов проверил содержание общественных территорий и дорог в поселке Александровка. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В ходе мониторинга Саруханов оценил состояние дорожного покрытия на Центральной улице у игровой площадки. Там была выявлена просадка асфальта.

Также проверили дорогу на Лесной улице. На этом участке проезжая часть и обочины пришли в неудовлетворительное состояние из-за упавшего дерева и работы техники. Вопрос взяли на контроль.

Местные жители передали просьбу об очистке дренажных канав на Трансформаторной и Московской улицах. Обращения также взяли в работу.

Кроме того, проверили качество уборки на дороге возле храма Александра Невского. Во время работ смет с дороги оказался на парковке. Саруханов поручил привести территорию в порядок к Пасхе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки общественных пространств области к летнему периоду.