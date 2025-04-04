Замглавы Подольска провел обход деревни Коледино

Заместитель главы Подольска Евгений Градсков с рабочим визитом посетил деревню Коледино. Он проверил качество содержания территории и пообщался с активистами.

В обходе также приняли участие представители территориального отдела и староста деревни.

Активисты деревни обратились к Градскову с вопросами касательно ликвидации несанкционированной парковки большегрузного транспорта вдоль региональной сети и установки дорожных знаков. Обращение было направлено в комиссию по безопасности дорожного движения.

Также замглавы обратил внимание на состояние тротуара вдоль Троцкого храма и дал поручение привести объект в порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Подольска Григорием Артамоновым. В ее рамках обсудили планы по развитию округа.