Замглавы Подольска провел обход микрорайона Силикатная

Первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай провел обход микрорайона Силикатная и проверил качество содержания дворов и общественных пространств. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

В обходе приняли участие представители территориального отдела и профильные специалисты. По его итогам Мамлай поручил привести в порядок входные группы в доме 7 на улице Профсоюзной и информационный стенд во дворе, а также выполнить ямочный ремонт, который должна провести управляющая организация.

«Александр Сергеевич проконтролировал ход ремонта в подъездах дома 5 на улице Профсоюзной. Работы планируют завершить до конца месяца. Также первый заместитель главы округа осмотрел детскую площадку возле домов 4 и 4 к.1. Проверил состояние игровых зон. В ближайшее время здесь планируют установить новые качели», — добавили в сообщении.

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