Замглавы Подольска провел обход микрорайона Зеленовский

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров провел обход микрорайона Зеленовский совместно с депутатом горсовета Максимом Кругловым, представителями территориального отдела и профильными специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники обхода проверили качество содержания территории. В частности, осмотрели зону отдыха у воды на улице Госпитальной. Данную территорию содержит Подольский комбинат благоустройства. Специалисты провели покос травы, убрали мусор, а также расчистили прибрежную и прогулочную зоны.

Замглавы округа поручил ответственным лицам закрасить граффити на фасадах домов и других отдельно стоящих конструкциях. Замечания уже передали профильным специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.