Замглавы Подольска провел рабочий выезд в пожарно-спасательную часть

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов посетил пожарно-спасательную часть № 258 с рабочим визитом совместно с начальником Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александром Землянским. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках поездки участники обсудили подготовку дорожной карты и реализацию мероприятий по доработке проектной документации по строительству ограждений и обустройству территории части.

В пресс-службе уточнили, что в штате пожарно-спасательной части насчитывается 25 человек. За ними закреплены микрорайон Силикатная, деревни Борисовка, Ордынцы, Плещеево, несколько школ и детских садов и промышленная зона.

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