Замглавы Подольска проверил благоустройство села Покров

Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов проверил благоустройство территорий в селе Покров. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В проверке также приняли участие председатель Совета депутатов муниципалитета Алексей Никулин и представитель территориального отдела.

Было проверено состояние дорожного полотна на Заречной улице после того, как на участке провели ямочный ремонт. Саруханов поручил устранить оставшиеся недочеты. После этого осмотрели детскую площадку на Завражной улице. На объекте замечаний не выявили.

Также проверили состояние территории памятника жителям села Покров, погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. Были выявлены небольшие недочеты, которые устранят в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Подольска Григорием Артамоновым планы по развитию муниципалитета.