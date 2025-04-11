Замглавы Подольска проверил содержание территорий в Климовске

Заместитель главы Подольска Владимир Шабалдас совместно с представителями территориального отдела и профильными специалистами проверил содержание территорий в Климовске.

Как рассказали в администрации муниципалитета, были проверены дворы и места общего пользования многоквартирных домов, расположенных на проспекте 50 лет Октября.

Шабалдас поручил провести ямочный ремонт во дворе дома № 20, накрыть приямок у первого подъезда и восстановить обрушившийся канализационный колодец у пятого подъезда.

Также он дал поручение проверить все подъезды МКД, чтобы исключить пересечение газового оборудования и электропроводки, разместить на информационных щитах актуальные сведения и привести в порядок почтовые ящики.

Кроме того, он призвал засыпать провал грунта и восстановить благоустройство территории после работ на сетях теплоснабжения у дома № 22.

Помимо этого, обсудили модернизацию контейнерной площадки у дома №19а и вопросы проведения капремонта в МКД.

Ранее в администрации рассказали, что замглавы Подольска Евгений Градсков провел обход в поселке МИС.