Замглавы Подольска проверил содержание территорий в поселке МИС
Евгений Градсков провел обход поселка МИС
Фото: [t.me/podolskadm]
Заместитель главы Подольска Евгений Градсков проверил качество содержания территорий в поселке МИС. Об итогах обхода рассказали в муниципальной администрации.
Градсков проверил ход уборки территории местного парка и поручил коммунальным службам усилить работу. Также он осмотрел спортивную площадку. Особое внимание он уделил качеству содержания памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, Градсков пообщался с жителями. Граждан интересовали вопросы переноса автобусной остановки, встреч в формате «Управдом» и проведения приема в рамках выездной администрации.
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