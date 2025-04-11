Замглавы Подольска проверил содержание территорий в поселке МИС

Заместитель главы Подольска Евгений Градсков проверил качество содержания территорий в поселке МИС. Об итогах обхода рассказали в муниципальной администрации.

Градсков проверил ход уборки территории местного парка и поручил коммунальным службам усилить работу. Также он осмотрел спортивную площадку. Особое внимание он уделил качеству содержания памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, Градсков пообщался с жителями. Граждан интересовали вопросы переноса автобусной остановки, встреч в формате «Управдом» и проведения приема в рамках выездной администрации.

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