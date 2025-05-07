Замглавы Подольска вручила ветерану Александру Козлову знак почетного гражданина округа
Ветеран Александр Козлов стал почетным гражданином Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
Замглавы Подольска Ольга Шашкова навестила ветерана Великой Отечественной войны Александра Козлова и вручила ему знак почетного гражданина округа.
«Низко кланяемся и благодарим от всей души наших ветеранов за их воинский и трудовой подвиг. Благодаря им мы сегодня счастливо живем на нашей земле», — сказала Шашкова.
Вместе с Шашковой ветерана навестили депутат Олег Паскарь, представители Минсоцзащиты Подмосковья, юнармейцы и молодогвардейцы.
Александр Петрович был призван в армию в 1944 году. Принимал участие в освобождении острова Даго от фашистов. Демобилизовался в звании майора в 1974 году и поселился в Подольске. Был награжден медалями «За отвагу», «За военные заслуги», «Ветеран труда».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил ветеранов области с наступающим 9 Мая.