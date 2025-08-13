Замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору посетил Подольск

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич посетил с рабочим визитом Подольск.

В рамках визита Волосевич вместе с первым заместителем главы округа Александром Мамлаем проверил ход благоустройства дворов и пешеходных зон, а также ход ямочного ремонта.

В этом году в Подольске благоустроят 26 дворов. Работы выполнены уже более чем наполовину. Также в округе обустроят 28 «народных троп». Из них создано уже 13 дорожек.

Волосевич отметил высокие темпы проведения ямочного ремонта. План в округе выполнен уже на 75%. Завершить работы планируется в текущем месяце.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству пешеходных зон в регионе.