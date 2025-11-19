Зампред рассказал о значении программы «Герои Подмосковья»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Программа «Герои Подмосковья» имеет особое значение, которое основано на безусловном долге властей региона и глубокой благодарности участникам специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы понимаем, что возвращение к мирной жизни требует особого внимания и поддержки», — сказал Забелин.
По его словам, проект направлен на то, чтобы обеспечить участникам СВО всестороннюю помощь в адаптации, профессиональном развитии и самореализации.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
