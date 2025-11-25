Зампред рассказал об уникальности программы «Герои Подмосковья»
Зампред Забелин назвал уникальной программу «Герои Подмосковья»
Региональная программа «Герои Подмосковья», которая направлена на повышение компетенций у ветеранов специальной военной операции, является уникальной за счет системного подхода к составлению программы обучения. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы уделяем первостепенное значение психологической реабилитации и адаптации. Для каждого героя создается индивидуальная программа обучения», — рассказал Забелин.
По его словам, в задачи проекта входит не только получение новой профессии, но и признание героизма и возвращение военного в мирное общество.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
