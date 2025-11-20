Зампред Забелин рассказал о поддержке участников СВО в рамках программы «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» отличается комплексным подходом к поддержке бывших участников специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Мы не просто предлагаем переобучение или трудоустройство, а создаем целостную экосистему», — подчеркнул Забелин.

По его словам, в рамках экосистемы обеспечивается адаптация военных к мирной жизни, применение их лучших качеств и профессионализма в работе.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.