Зампред Зиновьева: 46% экспорта Подмосковья в Таджикистан приходится на пищевую продукцию

Порядка 46% всего экспорта предприятий Подмосковья в Таджикистан приходится на пищевую продукцию, доля региона в товарообороте России с Таджикистаном с начала 2023 года составляет 6%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Помимо пищевой продукции, Подмосковье также является ведущим регионом по поставкам косметических средств и бытовой химии. Общий объем достигает 15% от всех поставок России в Таджикистан. Также стоит выделить экспорт фармацевтической продукции — объем поставок подмосковных производителей занимает 17% от общероссийских поставок», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках круглого стола на VIII Межпарламентском форуме «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в Душанбе.

По ее словам, в регионе также оказывают помощь предпринимателям из Таджикистана в организации бизнеса. Она напомнила, что в Подмосковье функционируют пять особых экономических зон и 70 индустриальных парков, еще пять парков запустят в ближайшее время. Они будут работать в новом формате «5 в одном», когда создаются инженерная инфраструктура, места для проживания, колледж и готовые промышленные здания, где можно разместить производства.

Отметим, что официальный визит российской делегации в Таджикистан возглавила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.