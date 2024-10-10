Зампред Зиновьева: два технопарка в сфере высоких технологий расположены в Подмосковье

В Подмосковье расположены два технопарка в сфере высоких технологий, которые включены в федеральный реестр Минпромторга России, — это технопарк ЦАГИ в Жуковском и технопарк «ТехноИнноватика» в Серпухове. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Суммарно резидентами технопарков являются более 40 компаний, которыми создано свыше 200 высокотехнологичных рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании в таком статусе могут претендовать на налоговые льготы в виде освобождения от налога на недвижимое имущество организаций, а также получить грантовую поддержку Правительства Московской области. Зампред добавила, что в технопарке ЦАГИ реализуют проекты в сферах авиастроение, беспилотные авиационные системы и композитные материалы, в технопарке «ТехноИнноватика» — в направлении фармацевтика, информационно-коммуникационные и оборонные технологии, технологии обеспечения безопасности и работоспособности человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.