Зампрокурора Подмосковья поддержал обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Александр Благородов поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, который вынес Наро-Фоминский городской суд в отношении мужчины. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По данным суда, вместе с соучастниками он приобрел наркотическое средство через мессенджер для последующего сбыта на территории города Боровска (Калужская область). Незаконную деятельность пресекли в январе 2025 года, из незаконного оборота изъяли более 190 г наркотиков.

Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.