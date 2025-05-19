Заседание комиссии по мобилизации доходов прошло в подмосковных Химках
Заседание комиссии по мобилизации доходов провели в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках под руководством начальника финансового управления Наталии Гурьевой прошло заседание комиссии по мобилизации доходов, в нем приняли участие заместитель главы Татьяна Зарубина, 58 налогоплательщиков и 21 арендатор, которые имеют задолженность в консолидированный бюджет Подмосковья на общую сумму 235 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Согласно предварительным итогам заседаний межведомственной комиссии, должники погасили задолженность на сумму 474 млн рублей, в том числе 168 млн рублей в бюджет Химок. В пресс-службе подчеркнули, что комиссия внимательно изучает все случаи, ведет индивидуальную работу с предпринимателями и предлагает различные варианты решения.
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