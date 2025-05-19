Заседание комиссии по мобилизации доходов прошло в подмосковных Химках

В Химках под руководством начальника финансового управления Наталии Гурьевой прошло заседание комиссии по мобилизации доходов, в нем приняли участие заместитель главы Татьяна Зарубина, 58 налогоплательщиков и 21 арендатор, которые имеют задолженность в консолидированный бюджет Подмосковья на общую сумму 235 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.