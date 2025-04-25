Заседание комиссии по мобилизации доходов прошло в подмосковных Химках

В Химках провели очередное заседание комиссии по мобилизации доходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

На заседание восьмой в 2025 году комиссии было приглашено 62 юридических лица, у которых есть задолженность в консолидированный бюджет Подмосковья по налогам и сборам на общую сумму 267 млн рублей. По предварительным итогам заседаний, к концу апреля должники должны погасить задолженность по налогам на сумму 59,36 млн рублей и по аренде земли на сумму 1,3 млн рублей.

В сообщении уточнили, что с предпринимателями ведут индивидуальную работу и предлагают различные варианты решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.