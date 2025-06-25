Заведения Коломны вошли в число лучших объектов гастрономического туризма в России

Предприятия общественного питания из Коломны вошли в число лучших объектов гастрономического туризма в стране по версии путеводителя «50 лучших вкусов России». Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, музей «Коломенская пастила» занял первое место. Также в топ-10 вошли «Калачная», фермерское хозяйство «La Ferme de Reve» и агрофирма «ЭкоДеревушка».

В основе рейтинга — результаты опроса 500 экспертов, в число которых вошли ведущие рестораторы и отельеры, шеф-повара и сомелье, ресторанные критики и гурманы.

В общей сложности в регионе насчитывается порядка 8 тыс. предприятий общепита.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по демонтажу незаконных киосков.