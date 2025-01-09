Заведующие ФАПами теперь могут оформить компенсацию аренды жилья в Подмосковье

В Подмосковье расширили список медицинских специалистов, которые могут принять участие в программе компенсации жилья, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, с 2025 года в список включены заведующие структурными подразделениями медицинских учреждений и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами.

В рамках программы медики, у которых нет собственного жилья, могут ежемесячно получать компенсацию аренды жилья. Размер выплат составляет 20 тыс. руб. для одиноких специалистов и 30 тыс. руб. для супружеских пар медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе круглого стола в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля отметил важность развития телемедицины.