Завершающий кинопоказ проекта «Смотри.Знай.Думай!» состоялся в Подмосковье

В Подмосковье завершилась серия кинопоказов о специальной военной операции — более 300 молодых людей посмотрели пятый фильм — картину Вячеслава Гузя «Исцеление» — в рамках совместного проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Более 1,2 тысячи ребят посмотрели пять честных, настоящих, не всегда простых, но очень важных, документальных фильмов Международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев» <…>. Последний кинопоказ получился самым эмоциональным. Молодежь посмотрела фильм о военных ВСУ, которые сдались в плен и теперь бок о бок с нашими бойцами воюют с киевским режимом», — отметила министр информации молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Вячеслав Гузь отметил, что в своем фильме он постарался показать не только факты, но и переживания тех, кто оказался на передовой. После показа режиссер ответил на вопросы активистов. Отметим, что все фильмы фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.