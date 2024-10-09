Завершающий цикл летнего содержания дорог стартовал в Подмосковье

Подмосковные дорожные службы приступили к работам в рамках завершающего, шестого цикла летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, дорожники также будут готовиться к переходу на зимнее содержание. Им предстоит проверить производственные базы, места складирования снега, а также оценить наличие противогололедных материалов. Вскоре начнется переоборудование спецтехники к предстоящему сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.