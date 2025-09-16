Завершился летний трудовой семестр для студенческих отрядов Подмосковья

Студенческие отряды Подмосковья подвели подвели итоги летнего трудового семестра. В работе по различным направлениям были задействованы более 6 тыс. человек, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Строительство дорог и социальных объектов, работа на железной дороге и в детских лагерях, благоустройство городов — это лишь малая часть задач, которые выполнили наши ребята. Но справлялись с ними успешно!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что некоторые студенты завоевали награды. К примеру, сельхозотряд из Мытищ был признан лучшим отрядом межрегионального студенческого путинного объекта «Апукинское».

Одним из ключевых направлений работы стали педагогические и сервисные отряды. Вожатые из Подмосковья работали в «Артеке», «Орленке», «Дельфине», «Сириусе». Участники сервисных отрядов трудились на теплоходах ПАО «Московское речное пароходство».

Некоторые ребята были задействованы на стройках, в том числе в Подмосковье. Кто-то занимался переработкой рыбы и морепродуктов на предприятиях Камчатки и Сахалина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с участниками областного отделения Движения Первых.