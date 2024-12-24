Завод автомобильных подшипников увеличит выпуск продукции в Подмосковье

Завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП № 1), который является резидентом ОЭЗ «Дубна», увеличит производственные мощности, здесь запустили две новые автоматические производственные линии. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На сегодняшний день объем инвестиций ЗАП № 1 в проект по производству подшипников и других автокомпонентов превысил 350 млн рублей. Дальнейшее развитие и масштабирование предприятия предполагает увеличение объема инвестиций до 800 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Появление новых линий позволит нарастить выпуск продукции, в 2025 году на заводе смогут производить около 250 тыс. единиц отечественных автокомпонентов. Генеральный директор «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич подчеркнул, что теперь на предприятии будут уделять особое внимание выходу на заявленные объемы производства. На заводе также приступили к реализации второй очереди своего инвестпроекта и созданию собственного заготовительного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.