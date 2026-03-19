Завод по производству инженерного оборудования построят в Коломне

Завод по производству инженерного оборудования для коммунальной и строительной сфер появится в Коломне. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Торговый Дом АДЛ». Для этого ей передали в аренду без проведения торгов участок площадью 9 га. На нем будет построено производственное здание площадью 9,6 тыс. кв. м.

В запуск производства инвестируют 850 млн рублей. На предприятии будет создано 40 рабочих мест.

Завод будет выпускать конденсатоотводчики, прерыватели вакуума, сепараторы пара, смотровые стекла, блочные индивидуальные тепловые пункты и др. Мощность производства составит до 14 тыс. единиц оборудования в год.

