Завод по производству панелей для сборки домов появится в Подмосковье

«Компания уже приступила к реализации следующего этапа строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Данный этап планируется завершить в I квартале 2025 года. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.