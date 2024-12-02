Завод по производству панелей для сборки домов появится в Подмосковье
Фото: [ПРЕФАБРИКА АГ]
Компания ПРЕФАБРИКА АГ возводит новый завод по производству панелей для сборки домов на территории особой экономической зоны «Кашира», она уже завершила фундаментные работы и возведение каркаса главного производственного корпуса. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Компания уже приступила к реализации следующего этапа строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Данный этап планируется завершить в I квартале 2025 года. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Окончательно ввести завод в эксплуатацию планируют в I квартале 2026 года. Площадь главного корпуса составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Здесь также возведут административные, технические и складские помещения. На предприятии будет выпускать домокомплекты из железобетонных изделий по собственной технологии PREFABRIКАТМ.
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