Завод по производству спортивного оборудования для людей с ОВЗ построят в Солнечногорске

В Подмосковье будут производить уличное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект за 250 млн руб. реализует компания «КЕНГУРУ.ПРО» в Солнечногорске. Предприятие будет построено на территории индустриального парка «Есипово». Ввод объекта запланирован на четвертый квартал текущего года.

Площадь завода составит 2,5 тыс. кв. м. Предприятие станет второй площадкой компании в «Есипово». С его запуском объем производства составит 4 млн единиц в год.

Ранее стало известно, что в Подмосковье создадут ОЭЗ «Большой Серпухов». О планах по ее строительству сообщил губернатор Андрей Воробьев.