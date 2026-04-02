Завод стекловолокна реконструируют в Серпухове

В Серпухове проведут реконструкцию завода по производству минеральной изоляции на основе стекловолокна. В реализацию проекта в 2026 году вложат около 2 млрд рублей, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания ТЕХНОНИКОЛЬ. В целом на реконструкцию направят 4 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей выделят на работы текущего этапа — с апреля по август 2026 года.

В рамках основного этапа реконструкции на заводе заменят стекловаренную печь на плавильный агрегат нового поколения. Также модернизируют участки образования волокна, формования и отведения газов, заменят камеру полимеризации, обновят систему газоочистки.

В течение апреля на предприятии демонтируют старое оборудование. В мае начнут устанавливать новое. В августе завершат работы по замене печи. До конца июля введут в эксплуатацию обновленную систему газоочистки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел работу роботизированного склада в Раменском.