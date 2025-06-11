Завод в Мытищах представил современный вахтовый автобус

Компания «Мытищинский приборостроительный завод» (ООО «МПЗ») создала специализированное транспортное средство для перевозки грузов и пассажиров — «вахтовый автобус», проект реализовали на базе грузовых габаритных шасси повышенной проходимости отечественного производства БАЗ. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В реализацию нового проекта по созданию „вахтового автобуса“ компания инвестировала 5 млн рублей. Такой спецтранспорт станет оптимальным решением для предприятий, работающих в удаленных районах», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, завод занимается разработкой и изготовлением автоспецтехники для нефтегазового комплекса, силовых структур и других отраслей. Новый автобус сможет перевозить пассажиров и грузы по дорогам общего пользования в условиях абсолютного бездорожья. Он может пригодиться предприятиям добывающей промышленности.

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