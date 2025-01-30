Завод в Серпухове стал первым в 2025 году подмосковным участником проекта «Производительность труда»

Завод по производству оборудования для химической и нефтегазовой отраслей, расположенный в Серпухове, стал первым в 2025 году подмосковным участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Сплитекс» производит внутренние компоненты для колонных аппаратов, сепараторов и статических смесителей. К федеральному проекта она присоединилась с целью сокращения времени выполнения заказов в два раза.

В качестве пилотного проекта был выбран процесс оптимизации производства тарельчатых устройств. В планах компании — повысить эффективность работы сотрудников на 10% и сократить незавершенное производство на 50%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благодаря трансформации ЦСС в полтора раза увеличился объем вводимых в регионе коммерческих площадей.