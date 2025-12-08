Здание Конобеевской сельской амбулатории в Воскресенске откроют после капремонта в 2026 году

В Воскресенске в ближайшее время будет завершен капитальный ремонт здания Конобеевской сельской врачебной амбулатории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте, расположенном на улице Новые дома в селе Конобеево, ежедневно работают 28 специалистов. Они выполняют чистовую отделку помещений, устанавливают дверные блоки, монтируют входную группу и проводят наладку инженерных коммуникаций.

Строительная готовность амбулатории уже превышает 85%. Планируется, что все работы будут завершены в декабре 2025 года. Открытие обновленного медицинского учреждения для пациентов запланировано на 2026 год.

